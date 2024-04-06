النائب الاول لـ"حماة الوطن:إفطار الأسرة المصرية لقاء من الرئيس الأب بأبنائه

شارك النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، في حفل إفطار الأسرة المصرية، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضورعدد من الرموز الوطنية ورجال الدولة والمواطنين من كافة الأطياف المصرية، مؤكداً علي أن تحقيق التقارب بين المصريين بجميع أطيافهم مهمة إنسانية وطنية شديدة الصعوبة، كانت حلمًا في الماضي وأصبحت واقعًا نعيشه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية والتي تضمنت الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي، ، فضلاً على التأكيد على دعم الطبقات الأولى بالرعاية، الاستمرار في الحوار الوطني، وتوجيه الحكومة بالاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مؤكداً أنها نابعه من رؤية عميقة وصادقة ومخلصة للعمل العام بأنواعه الحزبي والسياسي والمدني.

وأضاف، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، أن حديث الرئيس في أي وقت او مناسبة تتعلق بالمصريين، دائما ما تحمل رسائل طمأنينة وتؤكد على مواصلة الإنجازات وتحسين مستوى معيشة المصريين، بالاضافة الي تأكيد الرئيس علي مواصلة الدولة لاستكمال التنمية والبناء والعمل على تحسين الاحوال المعيشية للمصريين ورفع جودة حياتهم علي كافة المستويات سواء الصحية او التعلمية او الاجتماعية وايضا التنموية، بالإضافة إلى المشروعات القومية التى توفر الملايين من فرص العمل للشباب.

وتابع رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، أن إفطار الأسرة المصرية تقليداً بدأ منذ عام 2017، وأصبح سنويا تحرص القيادة السياسية الرشيدة عليه للقاء الرئيس الاب والاستماع إليه ، كما أنه يأتي من حرص الرئيس السيسي على وحدة الصف المصرى، وأننا نعيش فى وطن يتسع لجميع المواطنين دون تفرقة، مؤكدًا أن مشاركة كل أطياف المجتمع فى الحفل يجسد بشكل كامل مفهوم المواطنة والتكاتف بشكل كبير من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية، كما أنها تفتح الطريق أمام الجمهورية الجديدة والتي تتسع للجميع دون استثناء أحد.

وأوضح النائب أحمد العوضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشف خلال كلمته عن حجم التحديات التى واجهت الدولة المصرية الفترة الأخيرة وتحدث عنها بكل وضوح وشفافية، وعلى الرغم من التحديات التى تواجه العالم على مدار السنوات الماضية إلا أن حكمة الرئيس السيسى وجرأة قراراته قادتنا إلى بر الأمان والاستقرار الذى تشهده الدولة، مضيفاً أن لقاءات الرئيس بالمواطنين فى المناسبات المختلفة تدخل السعادة والسرور إلى قلوبهم.

واستكمل القيادي بحزب حماة الوطن، قائلا: أن كلمة الرئيس السيسي تحمل دائماً رسائل إيجابية رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد حالياً جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدل التضخم،الا أن كلمات الرئيس السيسي كانت بها قدر كبير من التفاؤل، لاسيما وأننا مقبلين على مرحلة جديدة بدأت باداء بتولي الرئيس السيسي قيادة البلاد لفتره رئاسية ثالثة، لذلك علينا جميعاً المشاركة في الفترة المقبلة، في الإصلاحات الأقتصادية التي تحدث عنها الرئيس اليوم.

واختتم النائب اللواء أحمد العوضي بيانه بالتأكيد علي توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مايبذله من جهد وعمل علي مدار السنوات العشرة الماضية في العديد من القطاعات التي تشهدها الدولة من تنمية ، وتأكيدة اليوم علي مواصلة مسيرة البناء والتنمية والعمل لعبور الأزمات ومواجهة التحديات والوصول إلى بمصرنا الغالية لبر الأمان نحو الجمهورية الجديدة .