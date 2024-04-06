فركش .. منة فضالي تعلن انتهاء تصوير مسلسل محارب: مبروك للجميع

أعلنت الفنانة منة فضالي الانتهاء من تصوير مسلسل محارب للنجم حسن الرداد .



وكتبت منة فضالي عبر حسابها على فيس بوك: "فركش محارب مبروك لكل صناع العمل شكرًا حببتي الغالية المخرجة الشاطرة اوي اللي بحبها بجد الاستاذة شيرين عادل بحبك و مرسيي علي كل حاجة بجد ".

وتابعت: "شكرًا الحج احمد السبكي وألف مبروك.. شكرا محمد سيد بشير علي الورق الجميل..

شكرا لكل زملائي ومبروك عليكم

ومبروك لـ حسن الرداد #محارب مجهود فظيع بجد عاملو و انت تستحق التقدير مبروك يا صاحبي محارب".



وتدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب:

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.