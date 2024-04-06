عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عميد سابق بالأزهر لـ«أبواب القرآن»: حواء لم تخلق من ضلع آدم

محمد ابو عاصي
محمد ابو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن ادعاء أن حواء خلقت من ضلع آدم، مصدره الإسرائيليات، أما القرآن قال في سورة النساء "يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها".

وأضاف "أبوعاصي"، خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "هل القرآن نص على أنها خلقت من ضلع آدم؟ لا، وفي كتب التفسير الطبري وكتب كثيرة جدا تجد مكتوب أنها خلقت من ضلع آدم وأنه كان في الجنة نائم،  وبعدين قام لقى دراعه الشمال بيخر دم، والرواية يقول لك ضلع ولقى بيخر دم ونظر كده لقى واحدة قاعدة جنبه قالت له أنا حواء".

وأردف: "طبعا حواء اسم من الإسرائيليات أيضا القرآن لا علاقة له بالاسم، والإمام محمد عبده يركز على قاعدة أن الأشياء التي لم يذكرها القرآن المبهمة نسكت عنها ولا نبحث فيها، القرآن لم يشر إلى أن حواء أو زوجة آدم خلقت من ضلع أعوج، وهذا الرأي ذكره الرازي نقلا عن أبي مسلم الأصفهاني".

وأشار إلى أن تغييب الآراء الفقهية المناصرة للمرأة؛ يرجع لعدة عوامل، العامل النفسي وضيق الأفق وعدم سعة الاطلاع، لهذا لا بد أن ندخل مادة الفكر النقدي في العلم في الجامعات.

سيدنا آدم ثواب قضاء حوائج الناس قصة آدم وحواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعا رمضان.. موعد عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

ترشيحاتنا

زكاة الفطر «طعام ولا فلوس».. مفتي السعودية: لا تجوز نقدا.. ودار الإفتاء تحسم

سوناك: بريطانيا مصدومة من إراقة الدماء في غزة.. ويجب وقف الحرب

داعيًا لوقف النار بغزة.. سوناك: الصراع بين إسرائيل وحماس يجب أن ينتهي

سعر أقل عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 7-4-2024

اعتقال ودهس.. شرطة الاحتلال تفرق تظاهرات تل أبيب بالقوة

قالي كلمة وجعتني أوي .. مجدي الجلاد يكشف سرا في حياة مبارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل هاني شنودة وفرقة المصريين في عيد الفطر

مادة شائعة تستخدم في الكحك تدمر الخصوبة وتسبب أمراضا خطيرة.. تحذير

أوتوماتيك بـ 120 ألف جنيه .. أرخص السيارات في السوق المصري

بدل ما تشتري جديد .. وصفات منزلية للتخلص من بقع الصدأ

فيديو

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ