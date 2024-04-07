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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

قبل ما تشتري.. ماذا يقول سائقو السيارات الكهربائية عن عيوبها ومميزاتها؟

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

تشهد صناعة السيارات الكهربائية تزايداً في الاهتمام والاعتماد حول العالم، ومصر ليست استثناءً، إذ يتزايد عدد المستخدمين الذين يتحولون إلى السيارات الكهربائية نظرًا لميزاتها البيئية والاقتصادية، وفي هذا التقرير، يرصد موقع «صدى البلد» تجارب بعض السائقين في مصر بعد استخدام السيارات الكهربائية، مقارنة بتجاربهم مع سيارات الوقود التقليدية.

 

تجارب سائقي السيارات الكهربائية 

علق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على منشور يتساءل حول تجارب السائقين مع السيارات الكهربائية مقارنة بالبنزين، قال مستخدم يدعى «محمد علي»: "أنا ركبت 40 سنة عربيات في أوروبا وركبت هنا في مصر ثلاثة من أربع سنين طبعا بنزين وكلهم كانوا هم ومصاريف على قلبي ما لها حل من 7 أشهر أملك سيارة كهربائية لم أصرف عليها إلا شحنها والى الآن مشيت بها 8 آلاف كم، إجمالي الكهرباء لا يزيد عن ألف ونصف أعلى شريحة .. وعايش في راحة البال ولا زيت ولا فلتر".

وكتب مستخدم آخر يدعى «مصطفى» معبرًا عن عدم قدرته على العودة إلى استخدام سيارات البنزين بعد التجربة الإيجابية مع السيارة الكهربائية قائلًا: "استحالة أركب عربية بنزين تاني".

فيما أشار مستخدم ثالث إلى ضرورة توفير نقاط الشحن في الجراجات: "عندك جراج تقدر تحط فيه نقطة شحن هات كهربا من غير ما تفكر غير كده بهدلة".

 

مشاكل السفر وقطع الغيار

ومع ذلك، هناك تحديات تواجه المستخدمين، مثل نقص وكلاء السيارات الكهربائية في مصر، وصعوبة العثور على محطات الشحن خلال السفر، بالإضافة إلى قلق بعضهم بخصوص إمكانية إعادة البيع للسيارات الكهربائية.

يقول أحد المستخدمين ويدعى علاء: "ممتازة جدًا وعملية خاصة لو بتروح شغل كل يوم بيها، لكن في مشكلتين الصراحة، أول حاجة التنقل للمحافظات أو السفر ليه حسابه ووجع دماغ تاني حاجة لو مفيش وكيل هتفضل قلقان".

وأوضح مستخدم آخر يدعى «محمد»: "فيه طبعا مشاكل.. أولا التوكيلات عندنا نايمة والعربيات الكهربائية لا وكيل لها.. الصيانة وقطع الغيار ربنا يستر..ثانيًا محطات الشحن في السفر أي كلام.. إعادة البيع مهمة بالنسبة للمصريين عمومًا".

توضح تجارب المستخدمين السابقة أن السيارات الكهربائية تقدم مزايا عدة من حيث الاقتصاد والبيئة وراحة البال، ولكنها تواجه تحديات معينة في البنية التحتية والخدمات في مصر. من المتوقع أن تستمر هذه التحديات في الاندثار مع تطور صناعة السيارات الكهربائية وتوسع انتشارها.

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