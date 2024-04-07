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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

وضعها في الثلاجة.. احتياطات لتجنب أمراض الرنجة

صدى البلد

تستعد البيوت المصرية للتحضير لأول يوم العيد وتناول الرنجة والفسيخ من العادات المصرية التي يحرص عليها المصريون خاصة في عيد الفطر.

 ويجب أن تقي نفسك من اي أمراض بالرنجة ونصحت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بعض الاحتياطات وهي 

  

1_  إزالة الأحشاء  :

قم بازالة احشاء الأسماك  ثم افحص بعينيك تجويف جسم السمكة وجدران العضلات للكشف عن وازالة جميع الطفيليات المرئية.

2_  التبريد  :

يكفي وضع السمكة الطازجة في الثلاجة بسرعة بعد تنظيفها وإخراج أحشائها  لمدة سبعة أيام على حرارة 20 درجة مئوية.

3_  التجميد  :

يمكن القضاء على المتشاخسة من خلال
التجميد السريع، حيث نضع السمكة في الثلاجة لمدة 15 ساعة على حرارة -35 درجة مئوية.

4_  الطهو الجيد :

يساعد طهو السمك في التخلّص من هذه الطفيليات شرط طهيه جيداً بشكل كامل .

5_  تجنب تناول الأسماك نيئة

عشاق السوشي والرنجة النيئة والسلمون المدخن يجب أن يحذروا ، ويمكنهم وضع تلك الأسماك او الأطباق في التجميد قبل أكلها ، أو  تعريض تلك الأسماك للشوي او الطهي  .

 

التجميد السريع الرنجة والفسيخ تناول الأسماك

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