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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطولة عمرو يوسف.. عرض خاص لفيلم «شقو» بإحدى سينمات 6 أكتوبر

فيلم شقو
فيلم شقو

قررت الشركة المنتجة لفيلم "شقو" إقامة عرض خاص للعمل يوم الثلاثاء المقبل فى إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وقد أطلقت الشركة المنتجة لفيلم “شقو” للنجم عمرو يوسف الصور الأولى من العمل، والتي جمعته مع الأبطال ومع مخرج العمل كريم السبكي.

الفيلم الآن في مراحله النهائية تمهيدا لعرضه في سباق عيد الفطر المبارك. 

وحقق الإعلان التشويقي للعمل مشاهدات تجاوزت 10 ملايين مشاهدة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة منذ طرحه.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم “شقو” طرحت  الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح، وظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي تربطها بـ"شقو" في أحداث الفيلم، وظهرت أمينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها، وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما على ما اعتاده منها الجمهور، وبصحبتها ثعابين.

ويعد النجم أحمد فهمي، ضيف شرف الفيلم، هو المفاجأة التي يقدمها الفيلم للجماهير.

“شقو” بطولة النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك، ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، والنجمة الكبيرة يسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي، وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

النجمة دينا الشربيني دينا الشربيني عمرو يوسف فيلم شقو محمد ممدوح يسرا

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