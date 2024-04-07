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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يرأس اجتماعاً للتحضير لعيد الفطر المبارك

صوره موضوعية
صوره موضوعية

عقد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمنطقة البحر الأحمر، اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة استعدادات المنطقة الصحية لاستقبال عيد الفطر المبارك. 

وقد شارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، مجموعة من كبار المسؤولين والفاعلين في قطاع الصحة بالمنطقة.

 

خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية وضع خطة متكاملة لضمان تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة والفاعلية خلال فترة العيد. وقد تمحورت النقاشات حول ضمان توفر الخدمات الطبية والوقائية، بما في ذلك الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة، والأدوية الضرورية والمستلزمات الطبية.

 

وفي هذا السياق، أكد وكيل الوزارة على أهمية متابعة تطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى في جميع المنشآت الصحية بالمنطقة، مع التركيز على إجراءات السلامة والصحة المهنية.

 

وأشار الدكتور العربي إلى ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان سلامة المواطنين، مع توجيه بالمتابعة المستمرة لتوفير الغذاء الصحي خلال فترة الاحتفالات.

 

وفي سياق تحسين التواصل الصحي مع المواطنين، أعلن العربي عن استمرار نشاط الفرق الطبية الخاصة بالمبادرات الرئاسية، وفرق التثقيف الصحي، والعيادات المتنقلة في أماكن التجمعات، بهدف تقديم الخدمات الطبية والنصائح الصحية بشكل مباشر وفعّال.

 

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة المواطنين خلال المناسبات الاحتفالية، وتعزيز الاستعداد الصحي لمواجهة أي تحديات محتملة.

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