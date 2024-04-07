الذهب يصعد بسرعة الصاروخ .. وهذا سعر عيار 21 الآن

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة حيث يزيد البحث يوميا عبر محرك البحث جوجل عن سعر الذهب على المستوى المحلي والعالمي، إذ شهد تحركا قويا على خلفية قفزة في أسعار أوقية الذهب في بورصة نيويورك إلى مستويات قياسية نتيجة التوترات الجارية على مستوى العالم، لتسجل 2,329.83 دولار لأول مرة.

شاهد الفيديو:

وتحرك سعر الجرام من عيار 21 الذي يفضله الكثير عند الشراء بقوة، وسجل 3200 جنيه بعدما تراجع إلى 3080 جنيها، فيما قفز الجنيه الذهب حوالي 600 جنيه.

وقفز سعر عيار 18، فبعد أن سجل نحو 2614.25 جنيها كأقل سعر للبيع ، سجل اليوم 2742 ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

وشهد سعر الذهب عيار 21 اليوم الاحد 6-4-2024 ، زيادة في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويهتم الملايين يوميا بمعرفة سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، والذي تراجع مؤخرا بعد الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.361 مليار دولار خلال شهر مارس، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير، حسبما أعلن البنك المركزي في بيان له.

وتراجع سعر الدولار مجددا في البنوك ليلامس 47 جنيها في البنك الأهلي المصري بعدما صعد لنحو قريب من 48 جنيها، بعد أن كان فوق الـ50 جنيها في البنوك يوم 6 مارس تحديدا سجل 50.85 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.34 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

انتهت السوق السوداء للأخصر بضربة قاضية من اللبنك المركزي مطلع الشهر الماضي ، مع توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لتنتهي السوق الموازية رسميا.