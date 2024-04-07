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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غادة عبد الرازق تودع مسلسل صيد العقارب اليوم

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

يودع أبطال مسلسل "صيد العقارب" بلاتوهات التصوير حيث ينتهون اليوم من تصوير العمل الذى يعرض حاليا ضمن المارثون الرمضانى.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، أن مسلسل "صيد العقارب" أعاد دراما زمان مثل "المال والبنون" بشكل جديد، وأن المؤلف باهر دويدار، كان لديه فكرة مسلسل صيد العقارب منذ 10 سنوات، ولكن كان ينتظر الوقت المناسب.

وأضافت غادة عبد الرازق، لـ العربية مصر، أن مسلسل "صيد العقارب" من الأسماء المميزة، وأن الاسم ثقيل، ورنان، وهذا النوع من الدراما كان غائب منذ فترة طويلة.

ولفتت إلى أن هذا المسلسل يقدم أشياء جديدة للجيل الحالي كانت غير موجودة منذ فترة طويلة.

ومسلسل “صيد العقارب” من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطى، عماد صفوت،  سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مى القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتى، ريم المصرى، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

أبطال مسلسل صيد العقارب الفنانة غادة عبد الرازق رياض الخولى صيد العقارب غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب

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