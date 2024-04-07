كتيبة واحدة باقية.. الاحتلال الإسرائيلي يسحب كل القوات البرية من جنوب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب جميع قواته البرية من جنوب قطاع غزة، بعد 4 أشهر متتالية من القتال في منطقة خان يونس.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لا يزال هناك كتيبة واحدة فقط تسمى ناحال، موجودة في قطاع غزة.

ويتولى لواء ناحال مهمة تأمين ممر نتساريم، الذي يعبر قطاع غزة من منطقة بئيري في جنوب إسرائيل إلى ساحل القطاع.

ويمكّن الممر جيش الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ غارات في شمال ووسط غزة، ويمنع الفلسطينيين من العودة إلى الجزء الشمالي من القطاع، ويسمح للمنظمات الإنسانية بإيصال المساعدات مباشرة إلى شمال غزة.