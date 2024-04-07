5.44% انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر يناير 2024

الأحد 07/أبريل/2024 - 11:57 ص 4/7/2024 11:57:30 AM



أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الأحد البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2024.



وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.



بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 92.85خلال شهر يناير 2024 (أولـي) مقابل 98.20 خلال شهر ديسمبر 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.45٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المشروبات 225.74 خــــــلال شـــهــــر يناير 2024 مــقــــارنـــة بشـــهـــر ديسمبر 2023 حيــــث بلــــغ 182.81 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 23.48٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المواد و المنتجات الكيماوية 78.76 خــــلال شــهـــر يناير 2024 مقــــارنة بشهـــر ديسمبر 2023 حيـث بـلـــــغ 74.89 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 5.17٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الأجهزة الكهربائية 106.39 خــــلال شهــر يناير 2024 مقــارنة بشــهــر ديسمبر 2023 حيــث بلــــغ 127.56 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 16.60٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.

بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة الفلزات القاعدية 52.48 خـــلال شهــــر يناير 2024 مقـــارنـــة بشــهر ديسمبر 2023 حــيــث بــلــغ 60.29 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 12.95٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.