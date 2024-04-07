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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضع حرج في أورسك الروسية بعد انهيار سد المدينة

أورسك الروسية
أورسك الروسية

أعلن مسئول روسي، اليوم الأحد، أن الوضع "حرج" في مدينة أورسك الروسية بعد انهيار سد المدينة مساء أمس الأول، الجمعة، وسط فيضانات في منطقة أورينبورج المحيطة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن الخدمة الصحفية للمحطة قولها إن مصفاة أورسك لتكرير النفط الروسية علقت العمل اليوم، الأحد، بعد انهيار سد المدينة وسط الفيضانات.

وتقع المصفاة على بعد حوالي 1800 كم شرق موسكو، بالقرب من حدود روسيا مع كازاخستان، وتبلغ طاقتها السنوية ستة ملايين طن من النفط.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن تعليق العمليات يهدف إلى تجنب المخاطر البيئية وسط الفيضانات التي ضربت منطقة أورينبورج المحيطة، وكذلك الأجزاء القريبة من روسيا وكازاخستان.

وتتواصل جهود الإخلاء في المدينة، بعد ارتفاع منسوب المياه في نهر الأورال، ما أدى إلى انهيار سد.

أورسك أورينبورج مصفاة أورسك لتكرير النفط النفط

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