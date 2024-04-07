نشرة الطرق| تنسيق بين المرور والأرصاد.. وأعمال 7 محطات مترو تسبب كثافات بشارع الهرم

شرح اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية السابق الخبير المروري، حالة الطرق والمحاور والميادين الكبرى منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد.

وقال هشام إن اليوم هو بداية العمل الرسمي لجميع أجهزة الدولة بقطاعاتها الحكومية والخدمية والقطاعين العام والخاص والمدارس والجامعات، لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبري بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل، إضافة إلى التنسيق التام والمستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التقلبات الجوية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، والتي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع سرعة الرياح، ما يكون له تأثير سلبي على القيادة الآمنة.

وأضاف أنه تم تعزيز الخدمات المرورية بمناطق الأعمال والمناطق التجارية ووسط المدينة، نظرا لتوافد المواطنين بكثافة على هذه المناطق سواء من حيث المشاة أو أعداد السيارات لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك، لذلك تم تعزيز الخدمات في تلك المناطق مع الدفع بأوناش المرور وإرشاد قائدي السيارات لأماكن الانتظار والطرق والمحاور البديلة منعا لحدوث تكدسات.

وأوضح هشام أنه توجد كثافات متحركة قد تصل إلى عالية أعلى كوبري 6 أكتوبر للمتجه إلى مناطق وسط المدينة والقادم من شرق القاهرة، لذلك يفضل استخدام كوبري الفردوس المستحدث اتجاه نفق الأزهر والذي يشهد سيولة مرورية حاليا، ويشهد محور 26 يوليو كثافات عالية حاليا للقادم من أكتوبر والشيخ زايد اتجاه مسطح أرضي ميدان لبنان والمهندسين، لذلك يفضل استخدام الطريق السياحي للهرم بهدف تسهيل الحركة المرورية وتخفيف الضغط المروري على محور 26 يوليو.

كما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية عالية في الاتجاهين، خصوصا القادم من طريق الفيوم الصحراوي وإسكندرية الصحراوي اتجاه ميدان الرماية، لذلك يفضل استخدام محور ترسا ومحور ترعة الزمر والمسطح الأرضي لشارع فيصل لتخفيف الضغط المروري على شارع الهرم بسبب إنشاء 7 محطات مترو الأنفاق.

وبالنسبة للطرق السريعة داخل القاهرة الكبرى، ذكر أنها تشهد كثافات مرورية عالية، خاصة أعلى الطريق الدائري القادم من محور المريوطية اتجاه مناطق الرماية ومنزل طريق الواحات، لذلك يفضل استخدام محور روض الفرج - الضبعة، ويشهد أعلى الطريق الدائري القادم من المؤسسة للمرج كثافات مرورية لذلك يفضل استخدام محور روض الفرج – الضبعة.

وأصلحت الجهات المختصة كسر ماسورة مياه بشارع الخليفة المأمون للمتجه إلى نفق العباسية، أمس السبت، وتم غلق مصدر المياه وعمل اللازم من حيث بطء حركة سير السيارات، والأمور الآن أصبحت طبيعية تماما.

وتنتشر على مدار اليوم الخدمات المرورية لسحب الكثافات المرورية وتحقيق الانضباط المروري في جميع الشوارع والميادين والمحاور.