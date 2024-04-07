هاني شاكر يحيي حفلا في الأوبرا بمناسبة أعياد الربيع.. 29 أبريل

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء أبو زيد بأعياد الربيع بحفل غنائى يحييه النجم هانى شاكر، وذلك يوم 29 أبريل الجارى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، تحت رعاية وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى.

هانى شاكر

ومن المقرر أن يقدم هانى باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، والتى يتفاعل معها الجمهور، منها: "يا أغلى اسم في الوجود، بحبك يا غالي، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك".

وطرح أمير الغناء العربي هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "انسى اللي خان"، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، وظهر فيها بلوك مختلف جدا خطف أنظار جميع رواد السوشيال ميديا.

"انسى اللي خان" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وتوزيع رقمي فيكتوري لينك، وظهر فيها أمير الغناء العربي باستايل ولوك مختلف جدا خطف أنظار جمهوره ومحبيه على السوشيال ميديا.

ويعيش هاني شاكر حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث قام بتقديم العديد من المشاريع الغنائية مؤخرا الذي ظهر من خلالها في لون جديد وهي أغنيات "بلاد البخت" و"الكبير" و"مروق"، وقام بطرحها على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية، بالإضافة لإحيائه العديد من الحفلات الموسيقية الكبرى داخل مصر وخارجها.