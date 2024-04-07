الرعاية الصحية: فحص 285 ألف مواطن ضمن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم فحص 285 ألف منتفع بمحافظات تطبيق التغطية الصحية الشاملة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، ضمن فعاليات مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة)، وذلك بواقع 95% من مستهدف المبادرة التي انطلقت في مطلع شهر رمضان الجاري.



وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة)، تستهدف 3 فئات رئيسة، وهم: مرضى الضغط ومرضى السكري ومرضى السكري والضغط معًا، بكافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأولى بالرعاية من كبار السن، وذوي الهمم، وغير القادرين والحالات المرضية عالية الخطورة.



وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد السبكي، استمرار فعاليات المبادرة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مثمنًا جهود كافة الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة، لافتا إلى أن المبادرة يرتكز عملها على عيادات متنقلة تجوب كافة مناحي محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بدأت بمحافظات جنوب سيناء والسويس ثم أسوان والآن بمحافظة الأقصر، فضلًا عن 480 فرقة طبية متحركة من وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات المدربة على أعلى مستوى لفحص الحالات وتنفيذ الإجراءات الطبية اللازمة للمنتفعين، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من المنتفعين.



ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية بأن المبادرة تهدف إلى إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل للمتعاملين بالمنظومة، الذي يهدف للاطمئنان على سلامة المواطنين والكشف المبكر عن الأمراض، مؤكدًا استمرار فعاليات المبادرة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، بجانب استمرار انعقاد غرف متابعة وتقييم فعاليات المبادرة بكل فرع من أفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، إضافة إلى الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالمقر الرئيس للهيئة، وذلك للمتابعة اللحظية وتقييم تنفيذ أعمال مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة).



تجدر الإشارة إلى أن مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة)، التي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية لعام 2024، تستهدف 300.000 مواطن بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة وتقديم الرعاية الصحية المُثلى والمجانية لأصحاب الأمراض المزمنة طوال فترة شهر رمضان المبارك، وتشمل المبادرة 7 خدمات إضافية مجانية، أهمها: المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والأخصائيين، وتسليم الأدوية المزمنة للمرضى في منازلهم، وحملات توعوية وتثقيفية للمرضى وذويهم عن كيفية التعايش مع الأمراض المزمنة والإرشادات الصحية السليمة للوقاية من مضاعفاتها.