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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شقي ومستفز|قرار عاجل من النيابة بحق المتهم بقتـ ـل ابنه في أوسيم

صدى البلد

أدلى المتهم بقتـل ابنه بعد وصلة تعذيب في أوسيم باعترافات تفصيلية حيث أكد أن ابنه شقي للغاية وتصرفاته مستفزة فحاول تأديبه وتعدى عليه بالضرب إلا أنه فوجئ به يفقد الوعي فأسرع به إلى المستشفى واضطر للكذب وادعاء سقوطه من أعلى السلم لكن الاطباء أخبروه بانه فارق الحياة. 

 

وأضاف المتهم أنه لم يقصد قتل ابنه انما كان يريد تهذيبه وتأديبه فقط الا انه لم يتحمل ضربه، وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات. 

 

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بوصول طفل 5 سنوات جثة هامدة إلى مستشفى أوسيم إثر ادعاء سقوطه من علو.

 

وبالانتقال والفحص تبين وجود شبهة جنائية وأن والد المجني عليه قام بالاعتداء عليه حتى أصيب بجروح خطيرة ولفظ أنفاسه الأخيرة  قبل إسعافه.

 

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بحجة تأديبه وأنه لم يقصد قتله.

 

وأيدت والدة المجنى عليه ما أسفرت عنه التحريات بقيام والد الضحية بالاعتداء عليه والضرب، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

تعذيب اوسيم تأديب قتل أبنه النيابة العامة

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