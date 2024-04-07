رئيس الوزراء الأسترالي يدعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي|فيديو

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، يوم الأحد من ملبورن، موقف حكومته المتمثل في ضرورة توفير المساعدات للشعب الفلسطيني وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي.

وقال «ألبانيز» "نحن بحاجة للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها، هذا ونحتاج إلى التأكد من احترام القانون الإنساني، والقانون الدولي. وهذا ينص على حق عمال الإغاثة في أن يكونوا قادرين على ذلك لمواصلة عملهم الإنساني بأمان"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

أمر غير مقبول

وتابع ألبانيز: "إن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، من بينهم المواطن الأسترالي زومي فرانكوم، في الغارات الإسرائيلية على غزة هو أمر غير مقبول".