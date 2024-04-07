18 أبريل الجاري .. تمريض قناة السويس تُنظم الملتقى الطلابي العلمي العاشر

تنظم كلية التمريض بجامعة قناة السويس، الملتقى الطلابي العلمي العاشر يوم 18 أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وذكرت الجامعة - في بيان صحفي اليوم/الأحد/ - أن المؤتمر يقام تحت عنوان ابتكارات الذكاء الاصطناعي في التعليم التمريضي والممارسات والبحث العلمي في إطار التنمية المُستدامة.



وعن محاور الملتقى، أشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض إلى أنها تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التمريض والتمريض الرقمي وكيف يعزز الذكاء الاصطناعي تقديم الرعاية الصحية والتكنولوجيا الذكية في الممارسات التمريضية التحديات والفرص والتطورات الحديثة في تكنولوجيا الرعاية، ورحلة التمريض في عصر الذكاء الاصطناعي وتحسين الرعاية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومستقبل التمريض (تعليم ورعاية)، بجانب مناقشة بحث علمي بعنوام الآثار الأخلاقية والقانونية للذكاء الاصطناعي في التمريض.



وفي سياق مختلف، استقبل الدكتور ناصر مندور، الدكتورة وفاء حسنين حسن الحصري الأستاذ المساعد بقسم باثولوجيا الفم بكلية طب الأسنان لتسليمها قرار تكليفها بالعمل وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب جراحة الفم والأسنان.



وحضر مراسم تسليم القرار الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان.



وقال ناصر مندور إن كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس تعد من أكثر الكليات تميزا على مستوى الجمهورية .. لافتا إلى بنيتها التحتية المتطورة التي تشمل مستشفى متميزا يضم أكثر من 330 كرسي أسنان، بالإضافة إلى غرفة العمليات المجهزة على أعلى مستوى.