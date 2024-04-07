محافظ الدقهلية: رفع 300 طن من القمامة ومخلفات تقليم الأشجار والحشائش

انطلقت أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية بمشاركة 15 وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بادارة المركبات.

وقال محافظ الدقهلية أيمن مختار ان الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة،

واوضح "مختار"انه تم رفع 300 طن قمامة ومخلفات تقليم الاشجار والحشائش بالمنطقة خلال اليوم الاول للحملة.

واضاف "مختار" ان الحملة تستهدف رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين وذلك في إطار اهتمام المحافظه بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعيه تماشيا مع رؤيه القياده السياسيه في الاهتمام بقطاع الصناعه ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفه العماله..

من جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه تم التنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصه والدكتور مصطفي عنان رئيس المنطقة الصناعية بجمصه ومع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطرية والمنزلة والجمالية و ميت سلسيل ومنية النصر ودكرنس ومحله دمنه والمنصورة واحياء شرق وغرب المنصورة واجا و السنبلاوين وميت غمر وبني عبيد وبالتعاون مع المهندس خالد خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل ونواب رئيس مركز ومدينة جمصه.

وباشرت الحملة اعمالها باستخدام 35 معده نظافه ما بين زاحف ولودار وسيارات نقل 5 و10 و20 طن قلاب وبمشاركة 70 عامل نظافه حيث تم رفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق داخل المنطقة الصناعية، وتم تقليم أشجار الجزر الوسطي والحشائش وري الجزر الوسطي والحدائق والحملة مستمرة لحين الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل.

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