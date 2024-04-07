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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الاقتصاد الألماني يرغب في الترشح للمستشارية في 2025.. تفاصيل

وزير الاقتصاد الألماني
وزير الاقتصاد الألماني

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، بأن نائب المستشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، يرغب في تزعم قائمة حزب الخضر في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة عام 2025، وبالتالي التنافس على منصب المستشار.

وقالت الصحيفة نقلًا عن أحد المطلعين على شؤون حزب الخضر لم تكشف اسمه: "يؤكد هابيك في كل خطاب له، أنه يريد بوضوح أن يصبح مرشحا لمنصب المستشار".

وخلال المناقشات الداخلية للحزب، يبدي هابيك الثقة في قدرته على الفوز في المعركة على منصب المستشارية ضد المستشار الحالي أولاف شولتس، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وفريدريش ميرتس، المرشح الأكثر ترجيحا من أكبر حزب معارض- الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

ووفقا لصحيفة بيلد، يوجد لدى هابيك منافس جدي هو وزيرة الخارجية والمرشحة الخضراء السابقة لمنصب المستشارة أنالينا بيربوك.

ولا تستبعد الصحيفة، أن يجري حزب الخضر تصويتا بين أعضاء الحزب حول مسألة اختيار المرشح لمنصب المستشار، منوهة بأنه يجب على حزب الخضر بهذا الشكل أو ذاك، أن يقرر بحلول نهاية العام مرشحه لمنصب المستشار.

روبرت هابيك وزير الاقتصاد الالماني الانتخابات البرلمانية المقبلة حزب الخضر

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