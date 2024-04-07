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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي بـ 154.89 جنيه.. أسعار العملات العربية في مصر

الدينار الكويتي أعلي
الدينار الكويتي أعلي العملات العربية سعرا

شهدت أسعار العملات العربية ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري بمستهل تعاملات الأسبوع في البنوك.

 وخلال السطور التالية، نرصد أسعار العملات في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي، في اليوم الأحد  7 أبريل 2024 مقارنة بتعاملات الخميس الماضي ختام الأسبوع .

أسعار العملات العربية في البنوك

البنك الأهلي:

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأحد في البنك الأهلي كالآتي: 

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري لنحو 153.57 جنيه للشراء و154.84 جنيه للبيع مقابل  154.25جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي نهاية تعاملات الأسبوع بزيادة 61 قرشا.

سعر صرف الريال السعودي 

تحرك سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي  ليسجل 12.65 جنيه للشراء و12.69جنيه للبيع بزيادة طفيفة بقيمة 5 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 12.94جنيه للشراء و12.96جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك الأهلي نحو 12.05جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع.

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي: 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد أعلى العملات العربية 154.39 جنيه للشراء و 154.27 جنيه للبيع مقابل 154.26 سعر إغلاق الخميس الماضي نهاية تعاملات الأسبوع بارتفاع 45  قرشا.

سعر الريال السعودي 

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.64 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.94جنيه للشراء و12.95جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.37 جنيه للشراء و13.06 جنيه للبيع.

البنك المركزي 

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي  نحو 154.40جنيه للشراء و154.89 جنيه للبيع مقارنة 154.29 جنيه للبيع الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بارتفاع 60 قرشا.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 12.65 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.92 جنيه للشراء و 12.96جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.01جنيه للشراء و13.06 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.

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