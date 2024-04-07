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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف البحر الأحمر تنهي الاستعداد لعيد الفطر المبارك

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أنهت مديرية أوقاف البحر الأحمر، استعدادها لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك، بتطهير وتعقيم المساجد، حيث تم تجهيز 195 مسجدًا و 8 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تعيين إمام أساسي وآخر احتياطي.

 

وقال الدكتور هانى السباعى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر  إنّ مساجد أداء صلاة عيد الفطر التي تم تخصيصها عددها 195 مسجدًا و 8  ساحات، موزعة بمعدل 104 مساجد في الغردقة و18  مسجدًا في رأس غارب، و18 مسجدًا في سفاجا و20 مسجدًا في القصير، و9  مساجد في مرسى علم و24  مسجدًا في حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى 2 ساحتين  بغارب وساحة بسفاجا و 3 بالقصير وساحة بحلايب وساحة بالشلاتين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

على الجانب الآخر انطلقت اليوم الأحد حملات تعقيم وتطهير  المساجد بالبحر الأحمر  استعدادا للعيد   بالتنسيق والتعاون مع صحة البحر الأحمر والوحدات المحلية للمدن.

أداء صلاة عيد الفطر أداء صلاة العيد الاستعداد لعيد الفطر الدكتور محمد مختار الدكتور محمد مختار جمعة دكتور محمد مختار جمعة

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