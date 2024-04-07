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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: إسرائيل على بعد خطوة من النصر في الصراع الدائر

صدى البلد

بعد ستة أشهر من الصراع العنيف، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده تقف "على بعد خطوة من النصر" في كفاحها المستمر. 

وفي كلمته أمام المسؤولين في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في القدس، أكد نتنياهو على التقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن، ووصف إنجازات الحرب بأنها جوهرية.

واشتعل الصراع بسبب الهجوم الذي شنته حركة حماس يوم 7 أكتوبر، مما أدى إلى خسارة حياة 1200 شخص، واختطاف ما يقرب من 250 شخصًا.

 ورداً على ذلك، أعلنت إسرائيل الحرب، وحددت أهدافاً واضحة تتمثل في تفكيك حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة بتحقيق "النصر الكامل"، فقد ثبت أن هذه الأهداف بعيدة المنال بالنسبة لإدارة نتنياهو.

وعلاوة على ذلك، لا تزال إسرائيل تواجه تهديدات مستمرة من جماعة حزب الله اللبنانية على طول حدودها الشمالية.

وأثارت التوترات المستمرة المخاوف بشأن احتمال تورط إيران، خاصة في أعقاب غارة جوية في سوريا المجاورة أسفرت عن مقتل جنرالين إيرانيين، وهو عمل يُنسب على نطاق واسع إلى إسرائيل.

واغتنم رئيس الوزراء نتنياهو الفرصة للتأكيد على إيمان إسرائيل الطويل الأمد بدور إيران في رعاية الهجمات من خلال وكلائها.

 وشدد على أهمية الصراع في فضح تورط إيران أمام المجتمع الدولي، ووصفه بأنه اكتشاف حاسم.

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