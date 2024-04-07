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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير كوريا يبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات

سفير كوريا الجنوبية
سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

التقى سفير جمهورية كوريا لدى مصر كيم يونج هيون مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين كوريا ومصر.

وأشار السفير كيم إلى أن كوريا، وهي قوة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتعاون بنشاط مع مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك مشاريع التعاون التي تنفذها الوكالة الكورية للتعاون الدولي للتحول الرقمي للخدمات الحكومية. 

وأوضح أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي تعمل بالشراكة مع الجهات المصرية على إنشاء منصات رقمية في مجالات المشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية والتفتيش الجمركي على أساس المخاطر.

وأضاف أن هناك العديد من مشاريع التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قيد التنفيذ بما في ذلك إنشاء مركز التعاون الحكومي الرقمي بين كوريا ومصر والذي سيتم من خلاله إرسال خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوريين إلى مصر لإجراء المزيد من التعاون الوثيق لمساعدة التحول الرقمي في مصر.

كما ناقش السفير كيم مع الوزير طلعت الوضع التحضيري للقمة الكورية الإفريقية الافتتاحية التي ستعقد في الفترة من 4 الى 5 يونيو من العام الجاري في كوريا.

وأشار إلى أن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والتحول الرقمي يعد أحد مجالات التعاون ذات الأولوية للقمة تحت شعار 3 S’: النمو المشترك  (Shared Growth) والاستدامة (Sustainability) والتضامن (Solidarity).

وأشار الوزير طلعت إلى أنه يقدر الشراكة الكورية مع مصر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مضيفًا أنه يود تعزيز التعاون من خلال استكشاف المزيد من مجالات التعاون. 

وأكد الوزير أيضًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، معربًا عن سعادته بالتعاون الثنائي المزدهر في القطاع الخاص حيث تعمل العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية بنشاط في مصر. 

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستعدة للعمل مع الشركاء الكوريين لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، بما في ذلك مجالات التصميم الإلكتروني والبرمجيات المدمجة والذكاء الاصطناعي.

واتفق السفير كيم مع الوزير طلعت على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز فرص العمل بين البلدين.

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