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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

زار الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبعض من أئمة الأزهر، للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

قدم رئيس الأساقفة التهنية لفضيلة الإمام الأكبر وأئمة الأزهر الشريف، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لفضيلته أن يوفقه الله في عمله وفي بذل الجهد لنشر الوعي في إعلاء شأن البلاد، وأن يحفظ مصر وشعبها أمنين سالمين.

ومن جهته، شكر الدكتور أحمد الطيب رئيس الأساقفة، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الذي تدل على المحبة والأخوة المتأصلة بين كافة المصريين.

 

وقال: إن الذي يحدث في قطاع غزة يجعلنا متألمين مما يحدث في الشعب الفلسطيني، فهي مأساة حقيقية في حق الأبرياء، متمنيًا أن يبعث الله السلام لقطاع غزة ولكل البلاد المحيطة.

سامى فوزى الدكتور سامي فوزي الأسقفية شيخ الأزهر عيد الفطر المبارك

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