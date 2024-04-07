مصطفى شعبان: مسلسل "أيوب" من أفضل أعمال حياتي وأرهقني كثيرا

كشف الفنان مصطفى شعبان، عن رأيه وتقييمه للأعمال الفنية التي قدمها طوال مسيرته الفنية، موضحًا أن "أحلام عمرنا" هو من أفضل الأفلام التي قدمها، منوهًا بأن "مولانا العاشق" عمل مميز وتتر المسلسل جيد جدًا من خلال إنشاد الشيخ ياسين التهامي.

وأوضح "شعبان"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك عمل كان من أصعب الشخصيات وأرهقته جدًا وكان يذهب للتصوير بدون نوم لكي يكون في نفس الحالة وهي شخصية مركبة وكانت متعبة جدًا، مؤكدًا أن "أيوب" من أفضل الأعمال في حياته ومن أروع الشخصيات التي قدمها، منوها بأن الجمهور هو الذي يقيم الأعمال بدلًا من الشخص أو الممثل نفسه.

وأشار مصطفى شعبان، إلى أنه يحب تجربة فيلم "كود 36" كثيرًا ويقيمه بـ90%، و"العار" عمل مميز جدًا وسعيد بالمشاركة فيه.