حليمة بولند متهمة بالعنصرية.. ماذا فعلت في المطبخ السوداني؟

بعد تقديم الإعلامية الكويتية حليمة بولند إحدي حلقات برنامجها "مطبخ حليمة"، والتي كانت تتكلم فيها حول ملامح المطبخ السوداني، وضيوف الحلقة من دولة السودان.

وبثت "حليمة" برنامجها عبر حسابها على "سناب شات"، واختارت المطبخ السوداني ليكون موضوع إحدى حلقاتها،وبسبب طريقتها في استقبال ضيوفها من السودان، تم اتهامها بالعنصرية.





وبررت حليمة بولند صبغ وجهها باللون الأسود بأنه شكل من أشكال الترحيب والاندماج في المجتمع السوداني الصغير الذي أقامته في منزلها، وقالت إن الهدف من ذلك هو الاحتفاء بضيفاتها صاحبات البشرة السمراء.

ظهور حلمية بولند بوجه مصبوغ لم يمر مرور الكرام، إذ تعرضت لعاصفة من الهجوم الحاد من قبل النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع انتشار الفيديو على نطاق واسع وتفاعل المتابعين معه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.