طيران الاحتلال يشن غارة على رفح الفلسطينية.. والصحة تحذر من كارثة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، بأن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على أرض زراعية بين خان يونس ورفح بجنوب قطاع غزة.

وبدوره، حذر الناطق باسم الصحة الفلسطينية بغزة من أنه إذا دخل الاحتلال رفح "فسنكون أمام كارثة صحية لا مثيل لها بسبب عدم توافر المؤسسات الصحية".

وأضاف: "فقدنا الكثير من المرضى والأطفال الخدج بسبب استهداف مستشفى الشفاء".

وقال وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، قبل قليل، إنه تم سحب القوات الإسرائيلية من منطقة خان يونس في جنوب غزة للتحضير للهجوم المتوقع في رفح.



ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جالانت، بعد تقييم في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي: "خرجت القوات [من غزة] وتستعد لمهامها المستقبلية، ورأينا أمثلة على مثل هذه البعثات في العمل في مستشفى الشفاء، وأيضا لمهمتها المستقبلية في منطقة رفح".

وأضاف: "سنصل إلى وضع لا تسيطر فيه حماس على قطاع غزة ولا تعمل كإطار عسكري يشكل خطرا على مواطني دولة إسرائيل".

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، دخوله مرحلة أخرى من استعداد القيادة الشمالية للحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي: “دخلنا مرحلة الاستعداد للتحول من الدفاع إلى الهجوم على الجبهة الشمالية”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه سيسحب قواته من مدينة خان يونس الجنوبية، ما يمثل تحولا كبيرا في الطريقة التي يخطط بها لخوض الحرب.

وبدوره، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، بمواصلة إسرائيل لإطلاق النار اذا لم تنجح في اطلاق سراح الرهائن.