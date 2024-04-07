حماس: وفد الحركة وصل إلى القاهرة لبدء محادثات وقف العدوان

أعلنت حركة حماس، أن وفدا من الحركة وصل إلى القاهرة، اليوم الأحد، لبدء محادثات وقف العدوان.

وأكدت “حماس”، في بيان لها، تمسكها بمطالبها الوطنية الطبيعية، وحرصها على التوصل لاتفاق يحقق وقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وإغاثة شعبنا وبدء إعمار ما دمره الاحتلال، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى يتم بموجبها الإفراج المتبادل عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس والمقاومة في غزة.

وأضاف البيان: «أكدت حماس على الإصرار مع كل القوى والفصائل الفلسطينية على تحقيق أهدافنا الوطنية وإقامة دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير».