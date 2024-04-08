"تعليم لغة الإشارة" ورشة تدريبية للطلاب ذوي الإعاقة والمتطوعين بجامعة عين شمس





نظم قطاع شئون التعليم والطلاب ( مركز خدمة طلاب ذوى الإعاقة بجامعة عين شمس ) بالتعاون مع وحدة التضامن الإجتماعى بجامعة عين شمس ورش تدريبية " لتعليم لغة الإشارة" وهى وسيلة التواصل التي يستخدمها ذوي الإعاقات ( الأصم و ضعاف السمع ) من طلاب الجامعة والمتطوعين بالوحدة.

فى إطار رؤية الجامعة لتحقيق الدمج بين الطلاب ذوى الإعاقة فى المجتمع الجامعى وانطلاقاً من الإهتمام بتعلم لغة الإشارة والبحث عن آليات وطرق لتعلمها واستكمالاً لسلسلة من الدورات التدريبية للموظفين والإداريين العاملين بجامعة عين شمس.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الإجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، الدكتورة رنا الهلالى مدير مركز خدمة طلاب ذوى الإعاقة وأستاذ بكلية الطب ومنسق البروتوكول لشئون التعليم والطلاب بالجامعة .

و تحت الإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لقطاع شئون التعليم والطلاب.



وتهدف الورش إلى نشر ثقافة الدمج بين الطلاب ذوى الإعاقة والأسوياء بالجامعة ورؤية مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة لتهيأة مجتمع جامعى بلا حواجز من خلال توفير عدد من المترجمين بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لترجمة عدد كبير من الندوات والفاعليات و الورش لتساعدهم وتؤهلهم للإندماج فى مجتمع جامعى بلا حواجز أو عقبات تواجههم بالإضافة لتدريب عدد كبير من الإداريين والموظفين بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس لسهولة التواصل والإندماج مع الطلاب ذوى الإعاقات السمعية .

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى الشاهد نائب مدير المركز و آية ونيس مسؤل وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، عبد الرحمن فوزى مسؤول التوعية بوحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس و أ. نرمين كاميل مترجمة لغة الإشارة والقائم على التدريب .

أستهلت آية ونيس الورشة بالإشارة إلى أهداف وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة عين شمس المتمثلة فى التركيز على النهوض بمحور التوعية والتطوع و تقديم خدمات للطلاب فى مختلف المجالات وتقديم العديد من الدورات التدريبية والكورسات و أضافت انه مستقبلاً سوف يتم تقديم الكثير من الكورسات و أن من ضمن خدمات التى تقدمها الوحدة تسديد مصروفات الطلاب الغير قادرين وذوى الإعاقة وطلاب تكافل وكرامة ، وتقديم أجهزة تعويضية لطلاب ذوى الإعاقة .

وتناولت الورشة تعلم الحروف الأبجدية والارقام من ١ حتي مليون وأيضاً أيام الإسبوع و تعلم أساليب التحية والتمييز بين الالوان و تطبيق عملي للحوار وكيفية السؤال والرد

كما شارك بحضور الورشة مجموعة من المتطوعين الفعالين بالوحدة. وطلاب من مختلف الكليات وعلى هامش الورشة يتم فتح حوار مع الطلبة للرد على استفساراتهم عن التطوع .

ومن الجدير بالذكر أن الورش التدريبية مستمرة لمدة ٨ أسابيع بواقع محاضرة يوم الخميس من كل أسبوع الساعة ١٠ ونص بقاعة الجمهورية بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية دعماً للطلاب.