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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على قائمة الأهلي للقاء إنبي بالدوري الممتاز

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، قائمة النادي الأهلي قبل لقاء أنبي بالدوري الممتاز.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – محمود الزنفلي

خط الدفاع: كريم الدبيس – عمر كمال – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – رضا سليم – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبو علي.

 

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس استعداداته لمواجهة انبي غدا ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

وتنطلق مباراة الأهلي وانبي في العاشرة مساء اليوم الاثنين وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

أحمد عبد القادر الدوري المصري الممتاز الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة النادي الأهلي محمد مجدى افشة محمود كهربا

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