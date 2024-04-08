باحث يوضح مفهوم العيدية وأصلها في التاريخ الإسلامي.. تفاصيل

كشف سامح الزهار، الباحث في التاريخ الإسلامي، عن العيدية مفهومها ومن الذي فرضه وأصلها في التاريخ الإسلامي.



وقال "الزهار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور" مساء الأحد، "ظهرت العيدية في عصر النبوة ليس بشكلها التقليدي أو الاجتماعي المتعارف عليه".



وأضاف "ولكن فكرة تبادل الهدايا الذي كان جزء منها من النقد وهي ليست مرتبطة بالفقر ولا الغني ولكن بين الأصدقاء ورب الأسرة".





وتابع "ولكنها كانت في الإطار الديني المناسب لسياقها الزمني لما وصل إلى مصر وأخذ طعم مصر وله واقع اجتماعي مع بداية الدولة الفاطمية كان اللاعب الرئيسي هو الشعب المصري حتى وصلت إلى العصر المملوكي".

واستطرد "فيبقى فيه حاجة اسمها العيدية الجانكية وهي نقود من الذهب ولفضة توزع ليلة العيد وتوضع في أطباق مزخرفة وبجانبها حلويات، حتى وصلنا إلى صلاح الدين الذي أراد إلغائها ليبطل عادات الفاطميين".