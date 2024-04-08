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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

"احلوت في عنيا"| اعترافات صادمة من السائق المتهم بمحاولة خطف «فتاة الميكروباص».. تفاصيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

بعدما أوقفت السلطات السائق المتهم بمحاولة خطف فتاة على طريق الشروق في التجمع الأول، والتي أصبحت تعرف إعلاميًا بـ"فتاة الميكروباص"، تم تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حسبما أفادت المحكمة مساء يوم السبت.
 

السائق فتاة الميكروباص الميكروباص فتاة الشروق السيارة

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