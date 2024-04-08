"احلوت في عنيا"| اعترافات صادمة من السائق المتهم بمحاولة خطف «فتاة الميكروباص».. تفاصيل

بعدما أوقفت السلطات السائق المتهم بمحاولة خطف فتاة على طريق الشروق في التجمع الأول، والتي أصبحت تعرف إعلاميًا بـ"فتاة الميكروباص"، تم تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حسبما أفادت المحكمة مساء يوم السبت.

