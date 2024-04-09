عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام خل البلسمي

صدى البلد

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن خل العنب. 

أول مرة استخدم خل العنب الأحمر ( الخل البلسمي ) على السلطة وقدمت شيرين  فوائد وطريقة استخدام خل العنب الأحمر العضوي الغير مفلتر.  

★ رائع لصحة القلب والشرايين وتخفيض الكوليسترول 
★ ممتاز في انقاص الوزن  وتقليل دهون الجسم 
★ كبح الشهية
★ علاج اضطرابات المعدة والأمعاء من إمساك أو اسهال أو طفيليات معوية 
★ علاج الجروح وتسريع التئامها 
★ تحسين صحة الكبد والتمثيل الغذائي في الجسم 
★ تقوية فروة الرأس وتحسين طبيعتها والتخلص من القشرة عبر شطفها بمزيج الخل البلسمي والماء 
★ غني بعناصر الكالسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وحمض الخلّيك، ويتميز بخلوه من الدهون والصوديوم.
★ السيطرة على معدلات سكر الدم 
★ الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بسبب احتوائه على حمض الخلّيك الذي يحتوي على البروبيوتيك مما يحسن عملية الهضم.
★ له خصائص مضادة للميكروبات من البكتيريا، والفطريات، والفيروسات نتيجة محتواه العالي من حمض الخلّيك الطبيعي .
★ له دور فعال في تنظيف البشرة بعد تخفيفه .

★ كيفية الاستخدام :

معلقتين  فقط من خل العنب الأحمر البلسمي يوميا سواء على السلطة أو تضاف لزجاجة ماء وتستخدم كمشروب ديتوكس أو توزع مرتين في اليوم معلقة على كوب ماء بعد الاكل او قبل النوم بساعة  ويستخدم في تتبيلات اللحوم والدواجن .

 

ولكن  لا يجب الإفراط في استخدام أي نوع خل تلافيا لأضرار فرط الاستخدام والكمية اليومية يجب ألا تتجاوز معلقتين طعام  .

خل العنب الأحمر لازم نحفظه بعيدا عن الحرارة والضوء حتى لا يتغير لونه .

 وتابعت شيرين لازم نحرص إننا نجيب انواع الخل من مكان موثوق فيه علشان نبتعد عن الأنواع الصناعية والمغشوشة والافضل على الإطلاق هو الخل العضوي الغير مفلتر  الي بيكون فيه بقايا العنب أو التفاح أو الرمان لأنها بتشتغل كخميرة لإنتاج المزيد من الخل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

رضا عبد العال يفتح النار على مهاجم الأهلي بعد ضياع الأهداف.. تفاصيل

بطولة ماجد المصري.. الحوار المتسبب في إحالة أبطال مسلسل للنيابة الكويتية

تغييرات بالجملة.. هل يعود ثلاثي الزمالك المرعب أمام سيد البلد

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

موضوعات متعلقة

وصفات آخر رمضان.. طريقة عمل البطاطس بالخل والثوم

أجملهن نسرين طافش ودرة.. إطلالات الفنانات في آخر أسبوع برمضان تشعل السوشيال ميديا|شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كحك العيد؟

طريقة عمل الترمس الحلو

وضعها في الثلاجة.. احتياطات لتجنب أمراض الرنجة

أسرار المحلات .. مقادير عمل الكحك الدايب بالكوب

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تثير السوشيال ميديا|شاهد

مي عمر بكيمونو سعره خرافي يثير ضجة

ترشيحاتنا

بعد وصفه لها بالحب الحقيقي.. ياسمين عبد العزيز ترد: «كدابين» لشيرين عبد الوهاب

بدءًا من اليوم.. أول تعليق لأردوغان بعد أكبر تحرك تجاري ضد الاحتلال

أزمة في شرطة الاحتلال| ضباط إسرائيليون يرفضون تعيين أحد أقارب بن جفير مفتشًا

صلاة عيد الفطر .. هل ترك الخطبة والاكتفاء بالركعتين يؤثر في صحتها

محكمة العدل تستأنف نظر دعوى ألمانيا بتهمة تسهيل حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة

انخفاض في سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك من نفسك .. كيف تتجنب التعب في العيد

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام خل البلسمي

تغييرات بالجملة.. هل يعود ثلاثي الزمالك المرعب أمام سيد البلد

العيد فرحة.. مي سليم تطل بالأحمر في أحدث ظهور لها

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ