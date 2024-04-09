ماذا يحدث لجسمك عند استخدام خل البلسمي

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن خل العنب.

أول مرة استخدم خل العنب الأحمر ( الخل البلسمي ) على السلطة وقدمت شيرين فوائد وطريقة استخدام خل العنب الأحمر العضوي الغير مفلتر.

★ رائع لصحة القلب والشرايين وتخفيض الكوليسترول

★ ممتاز في انقاص الوزن وتقليل دهون الجسم

★ كبح الشهية

★ علاج اضطرابات المعدة والأمعاء من إمساك أو اسهال أو طفيليات معوية

★ علاج الجروح وتسريع التئامها

★ تحسين صحة الكبد والتمثيل الغذائي في الجسم

★ تقوية فروة الرأس وتحسين طبيعتها والتخلص من القشرة عبر شطفها بمزيج الخل البلسمي والماء

★ غني بعناصر الكالسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وحمض الخلّيك، ويتميز بخلوه من الدهون والصوديوم.

★ السيطرة على معدلات سكر الدم

★ الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بسبب احتوائه على حمض الخلّيك الذي يحتوي على البروبيوتيك مما يحسن عملية الهضم.

★ له خصائص مضادة للميكروبات من البكتيريا، والفطريات، والفيروسات نتيجة محتواه العالي من حمض الخلّيك الطبيعي .

★ له دور فعال في تنظيف البشرة بعد تخفيفه .

★ كيفية الاستخدام :

معلقتين فقط من خل العنب الأحمر البلسمي يوميا سواء على السلطة أو تضاف لزجاجة ماء وتستخدم كمشروب ديتوكس أو توزع مرتين في اليوم معلقة على كوب ماء بعد الاكل او قبل النوم بساعة ويستخدم في تتبيلات اللحوم والدواجن .

ولكن لا يجب الإفراط في استخدام أي نوع خل تلافيا لأضرار فرط الاستخدام والكمية اليومية يجب ألا تتجاوز معلقتين طعام .

خل العنب الأحمر لازم نحفظه بعيدا عن الحرارة والضوء حتى لا يتغير لونه .

وتابعت شيرين لازم نحرص إننا نجيب انواع الخل من مكان موثوق فيه علشان نبتعد عن الأنواع الصناعية والمغشوشة والافضل على الإطلاق هو الخل العضوي الغير مفلتر الي بيكون فيه بقايا العنب أو التفاح أو الرمان لأنها بتشتغل كخميرة لإنتاج المزيد من الخل.