قبل العيد.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 8 أبريل

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 8 إبريل 2024.
أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:
اسعار الدواجن اليوم
سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 75 جنيها للكيلو،
و سعر الدواجن البيضاء ما بين 85 و 86 جنيها للكيلو.
سعر أمهات الدواجن البيضاء 75 جنيهًا للكيلو.
سعر الدواجن الساسو ما بين 87 و 88 جنيه للكيلو.
أسعار البيض اليوم
تراوح سعر البيض الأبيض بين 155 و 157 جنيها
البيض الأحمر تراوح بين 155 و 159 جنيها
و البلدي 152 و 153 جنيها للكرتونة.
أسعار الكتاكيت
يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 و 29 جنيها.
الكتكوت “ساسو” بين 13 و 14 جنيها.
الكتكوت البلدي الحر بين 6 و 6.75 جنيه.