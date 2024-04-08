قبل العيد.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 8 أبريل

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 8 إبريل 2024.



أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:



اسعار الدواجن اليوم





سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 75 جنيها للكيلو،

و سعر الدواجن البيضاء ما بين 85 و 86 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 75 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 87 و 88 جنيه للكيلو.



أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 155 و 157 جنيها

البيض الأحمر تراوح بين 155 و 159 جنيها

و البلدي 152 و 153 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 و 29 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 13 و 14 جنيها.



الكتكوت البلدي الحر بين 6 و 6.75 جنيه.