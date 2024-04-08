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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم 155 من حفظة القرآن الكريم في القصير

صوره موضوعية
صوره موضوعية

شهد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم وعددهم 155 متسابقا من مختلف مدارس المدينة.

وسلّم رئيس مدينة القصير الدروع والجوائز المقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية، بعنوان "جائزة المرحوم محمود إمام"، موجها الشكر إلى كافة المؤسسات التى تعمل من أجل توافر المناخ المناسب للطلبة لفهم وحفظ القرآن الكريم.

حضر الفعاليات كمال الدين حسين، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية، رمضان شعبان، مدير الإدارة التعليمية، مدراء التضامن الاجتماعي والأوقاف، ولفيف من أولياء الأمور وهيئات التدريس والشخصيات العامة التنفيذية والشعبية. 

التضامن الاجتماعي الجمعيات الخيرية تكريم حفظة القرآن الكريم تكريم حفظة القرآن حفظة القرآن الكريم رئيس مدينة القصير

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