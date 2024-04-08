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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

«مدن النوبارية ودمياط وسوهاج» تنفذ أعمال صيانة للكهرباء ورفع كفاءة للطرق قبل العيد

صدى البلد

نفَذت أجهزة مدن النوبارية الجديدة، ودمياط الجديدة، وسوهاج الجديدة، عدة أعمال صيانة لشبكات الكهرباء، ورفع كفاءة الطرق والمسطحات الخضراء، للحفاظ على الثروة العقارية، والمظهر الحضاري للمدن الجديدة.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال الزراعة والمرافق بالمدينة، والتي تشمل أعمال رفع كفاءة الزراعة، بجانب المرور على أعمال تطهير المطابق بالحي الصناعي بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة ضرورة التنسيق الحضاري للمزروعات والجزر والميادين، وضرورة وضع خطة للتطهير الدوري للمطابق وصيانتها بصورة دورية.

 

وتفقد رئيس الجهاز، مشتل الجهاز للاطلاع على أنواع النباتات الموجودة بالمشتل والخطط الموضوعة لتنمية المزروعات، ووضع آليات لرفع كفاءة النباتات والأشجار بمشتل المدينة، كما تفقد أعمال إنشاء مدرسة التعليم الأساسي بحي ابني بيتك ب.

وتفقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة وممثلو شركات التنفيذ، أعمال رفع الكفاءة والتطوير لمحاور الطرق والمداخل الرئيسية للمنطقة الساحلية والشاطىء العام، وأعمال الزراعة ضمن أعمال زراعة وتشجير المحاور الرئيسية بالمدينة بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة العمل والاستعداد لاستقبال موسم الصيف المقبل، وأعمال التطوير الجارية بالمدينة فى المحاور كافة.

ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بسرعة البدء فى وضع التصور العام لرفع كفاءة الميادين والمسطحات الخضراء للبدء الفورى فى التنفيذ، واستغلال تلك المناطق لإظهار الصورة الجمالية لمدخل منطقة الشاطىء مع تكثيف أعمال الصيانة للمسطحات والمناطق الخضراء بالمنطقة، وأن يتم التنسيق لتعديل ورفع كفاءة بعض المحاور والطرق ورفع كفاءة البردورات للجزر الرئيسية والمداخل، وتنفيذ أعمال النظافة الدورية لمنطقة الشاطىء والكورنيش، وذلك لإظهار المدينة بالصورة الحضارية.

وفى سياق متصل، تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، آخر مستجدات التنفيذ لحاجز حماية الشواطىء ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.


وتابع المهندس محمد عبد الله يوسف، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، مع مسئولي الجهاز، أعمال شركة صيانة الكهرباء، مؤكداً الاهتمام الدائم بأعمال الصيانة الشاملة لشبكة الإنارة بالمدينة، ووضع خطة زمنية مكثفة لتلافي أى ملاحظات بشبكة الإنارة بالمدينة

وأوضح المهندس أسامة الكسان، نائب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم استبدال  2300 كشاف صوديوم بكشافات ليد قدرة 105وات لتركيبها بجميع محاور المدينة الرئيسية، و تم تركيب عدد 226 كشاف ليد قدرة 105 وات بمنطقة ابني بيتك 2، فضلاً عن تركيب 1030 كشاف ليد  قدرة 105 وات بمنطقة  الشريط المميز  شرق مدخل المدينة الشمالي


 

أعمال صيانة أعمال الزراعة اعمال تطهير الثروة العقارية الدكتور محمد خلف الشاطىء العام

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