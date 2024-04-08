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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل ومرحلة التعليم الأساسي بالقليوبية

جدول الأمتحانات
جدول الأمتحانات

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جداول امتحانات النقل للفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل وشهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسى للعام الدراسى 2023/2024.

 وذلك على النحو التالى:
الصف الأول والثانى والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي:
• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الاحد 12 مايو 2024
 الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تعليم مجتمعي
• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024
الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (عام)
• تبدا الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024
الصف الرابع والخامس والسادس  والسابع الابتدائي (صم)
• تبدا الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024 
الصف الثامن الابتدائي (صم)
• تبدا الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024 
الصف الرابع والخامس الابتدائي (مكفوفين)
• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024 
الصف السادس الابتدائي (مكفوفين)
• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024
النقل الاول الاعدادى العام والرياضي والصم والمكفوفين 
• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الاربعاء 15 مايو 2024 
النقل الثاني الاعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين
• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الاربعاء 15 مايو 2024
النقل الاعدادي المهني
• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الاربعاء 15 مايو 2024
شهادة اتمام الدراسة للتعليم الاساسى العام والرياضي 
• تبدا من السبت 18 مايو الى الخميس 23 مايو 2024
شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني والصم والمكفوفين
• تبدا من السبت 18 مايو الى الخميس 23 مايو 2024
شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني 
• تبدا من السبت 18 مايو الى الخميس 23 مايو 2024
شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي للصم والمكفوفين
• تبدا من السبت 18 مايو الى الخميس 23 مايو 2024
النقل الثانوي الفني للصم
• تبدا من  من السبت 11 مايو الى السبت 18 مايو 2024
النقل الاول والثانى الثانوي للمكفوفين
• تبدا من من السبت 11 مايو الى الاحد 19 مايو 2024
النقل الاول والثانى الاعدادى العام والرياضي
• تبدا من الاثنين 13 مايو الى الخميس 23 مايو 2024 
وجه محافظ القليوبية  سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب،مشددا على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

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القليوبية محافظ القليوبية جداول امتحانات النقل مرحلة التعليم الأساسى مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

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