ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل ومرحلة التعليم الأساسي بالقليوبية

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جداول امتحانات النقل للفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل وشهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسى للعام الدراسى 2023/2024.

وذلك على النحو التالى:

الصف الأول والثانى والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي:

• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الاحد 12 مايو 2024

الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تعليم مجتمعي

• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024

الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (عام)

• تبدا الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024

الصف الرابع والخامس والسادس والسابع الابتدائي (صم)

• تبدا الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024

الصف الثامن الابتدائي (صم)

• تبدا الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024

الصف الرابع والخامس الابتدائي (مكفوفين)

• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024

الصف السادس الابتدائي (مكفوفين)

• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الثلاثاء 14 مايو 2024

النقل الاول الاعدادى العام والرياضي والصم والمكفوفين

• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الاربعاء 15 مايو 2024

النقل الثاني الاعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين

• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الاربعاء 15 مايو 2024

النقل الاعدادي المهني

• تبدا الامتحانات من السبت 11 مايو الى الاربعاء 15 مايو 2024

شهادة اتمام الدراسة للتعليم الاساسى العام والرياضي

• تبدا من السبت 18 مايو الى الخميس 23 مايو 2024

شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني والصم والمكفوفين

• تبدا من السبت 18 مايو الى الخميس 23 مايو 2024

شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني

• تبدا من السبت 18 مايو الى الخميس 23 مايو 2024

شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي للصم والمكفوفين

• تبدا من السبت 18 مايو الى الخميس 23 مايو 2024

النقل الثانوي الفني للصم

• تبدا من من السبت 11 مايو الى السبت 18 مايو 2024

النقل الاول والثانى الثانوي للمكفوفين

• تبدا من من السبت 11 مايو الى الاحد 19 مايو 2024

النقل الاول والثانى الاعدادى العام والرياضي

• تبدا من الاثنين 13 مايو الى الخميس 23 مايو 2024

وجه محافظ القليوبية سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب،مشددا على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.