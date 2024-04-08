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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: أحمد حمدي ينقصه اللياقة البدنية للانضمام إلى منتخب مصر

صدى البلد

أشاد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق باللاعب أحمد حمدي عبر تصريحاته لـ " برنامج بالورقة والقلم مع الإعلامي إبراهيم فايق. 

وقال عزمي :"أحمد حمدي لو ظبت بدنيا هيروح منتخب مصر وإشادة خاصة بشحاتة".

 

 

أكد أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استفاد من فترة التوقف الدولي لكي يتعرف البرتغالي جوزيه جوميز على جميع اللاعبين.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "من وجهة نظري جوميز وضع يده على نقاط القوة والضعف في الفريق من خلال فترة التوقف فهو جاء في منتصف الموسم وكان يحتاج لهذا الوقت لكي يعرف جميع اللاعبين".

 

 

وأضاف: "مباراة فيوتشر صعبة على الزمالك ولكن يجب على لاعبي الفريق أن يتحملوا المسؤولية ويقدموا أداء جيد في مباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

 

 

 

 

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