كفاكم شائعات .. رد حاسم من الحكومة بشأن هذا النبأ

انتشرت الكثير من الأنباء بصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول نية وزارة التموين رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الحالي، وهو الأمر الذي ردت عليه الحكومة المصرية في الحال.

فأعلنت الحكومة المصرية من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذا الأمر ما هو إلا مجرد شائعات حيث تواصل المكتب مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء.

رد حاسم

كما أكدت وزارة التموين أنه لا صحة لعزم الحكومة رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري، كما أنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الصدد.

وشددت الوزارة على ثبات أسعار السلع التموينية في منافذ البيع حيث قالت أن "أسعار السلع التموينية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، ثابته كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير.

كما أوضحت الحكومة أن المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية متوافر ويكفي لعدة أشهر تالية، فضلًا عن شن العديد من الحملات الرقابية الدورية على كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية والأسواق بمختلف المحافظات لضبط أية مخالفات وكذلك منع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

تكاتف مع المواطن

وفي سياق منفصل، تحاول وزارة التموين والتجارة الخارجية الوقوف بجانب المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية حيث أعلنت استمرارها لطرح منتجات كعك العيد في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% إلى 30% خصم، وذلك عبر الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية.

كما أكدت أن مصانع شركة دلتا للسكر التابعة للوزارة بمنطقة الحامول بكفر الشيخ ستستمر في العمل طوال أيام عيد الفطر المبارك 2024 كفترتين صباحية ومسائية على مدار الـ24 ساعة لإنتاج السكر المحلي من البنجر من أجل تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر.

وشددت الوزارة أن هذه الخطوة تتم في إطار حرصها على استمرار عمل المنشآت التموينية لتوفير المخزون الاستراتيجي من كافة السلع طوال الوقت، لذلك فسيستمر الإنتاج والتشغيل بالمصانع حتى نهاية الموسم.