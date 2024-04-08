عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة في المحاصيل الاستراتيجية والتعاقدية

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.    

       
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 30مارس 2024 حتى 6 أبريل الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى حصر المساحات التي تم إزالتها  وخدمة الزراعة، استعدادًا لبدء زراعة محصول القطن، حيث تم إزالة متبقيات وتجهيز 9 ألاف و850 فدان وحرث 8611 فدان منها، فيما تبلغ المساحة الإجمالية المستهدف زراعتها 12ألف فدان بجميع مراكز المحافظة، كما تم تنظيم ندوة إرشادية  بعدد من قرى مركز إهناسيا عن الممارسات الحديثة في زراعة القطن لتحقيق المستهدف.

تجهيز عرائس وتكريم حفظة القرآن الكريم ببني مؤمنة جنوب بني سويف

بطول 22 كم وبتكلفة 262 مليون جنية.. رصف وازدواج طريق أبو حاكم بني صالح في الشرقية

في حين تم تنفيذ 6 زيارات ميدانية لمساحات المحاصيل السكرية بقرى المحافظة لمتابعة أعمال حصاد محصول البنجر لتحقيق المستهدف من الكميات المتعاقد على توريدها لمصنعي الفيوم وقنا والتي بلغت 8 آلاف و200طن بنجر من بداية  التوريد في 20فبراير الماضي، بينما قام قطاع مكافحة الآفات بالمرور على بعض الزراعات، لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة، وكذا تم المرور على مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومناحل العسل لمتابعة سير العمل بها ومراجعة تراخيص مزاولة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة،

وتضمن التقرير أيضًا جهود  إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 14 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة،  بإجمالي مساحة 15 قيراط بقرى المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن  المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 249 ألف و558 مزارعًا.

كما تمت الإشارة إلى حصر حركة توزيع الأسمدة من بداية الموسم الشتوي والتي بلغت 33 ألف و832 جوالًا تنوعت بين يوريا، ونترات)، ويجري حاليًا الاستعداد  لصرف الأسمدة لمحاصيل الموسم الصيفي، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول، فيما تضمن التقرير استعراض جهود وأنشطة الإدارات الزراعية وأقسامها بجميع مراكز ومدن المحافظة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

ترشيحاتنا

هل المطر من علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ أكثر دلالاتها ظهرت اليوم

وزير دفاع إسرائيل: وصلنا إلى مرحلة مناسبة لصفقة الأسرى ومستعدون لدفع الثمن

لمواجهة الجشع والغش.. حملات رقابية على تجار الأغذية بالقاهرة

ماذا حدث لإمبراطور الذهب في محبسه وما سر إخلاء سبيله؟.. تفاصيل

هارب من 76 حكما.. مأمورية لإسقاط تاجر سيارات قطري في الشيخ زايد

لماذا سمى الرسول عيد الفطر بـ يوم الجائزة؟.. أسراره وصيغة التكبير الصحيحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف مخاطر الحزن على الصحة

كفاكم شائعات .. رد حاسم من الحكومة بشأن هذا النبأ

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

فيديو

هربت من خاطفيها.. كشف غموض اختفاء باربي العراق داليا نعيم.. فيديوجراف

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ