محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة في المحاصيل الاستراتيجية والتعاقدية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 30مارس 2024 حتى 6 أبريل الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى حصر المساحات التي تم إزالتها وخدمة الزراعة، استعدادًا لبدء زراعة محصول القطن، حيث تم إزالة متبقيات وتجهيز 9 ألاف و850 فدان وحرث 8611 فدان منها، فيما تبلغ المساحة الإجمالية المستهدف زراعتها 12ألف فدان بجميع مراكز المحافظة، كما تم تنظيم ندوة إرشادية بعدد من قرى مركز إهناسيا عن الممارسات الحديثة في زراعة القطن لتحقيق المستهدف.

في حين تم تنفيذ 6 زيارات ميدانية لمساحات المحاصيل السكرية بقرى المحافظة لمتابعة أعمال حصاد محصول البنجر لتحقيق المستهدف من الكميات المتعاقد على توريدها لمصنعي الفيوم وقنا والتي بلغت 8 آلاف و200طن بنجر من بداية التوريد في 20فبراير الماضي، بينما قام قطاع مكافحة الآفات بالمرور على بعض الزراعات، لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة، وكذا تم المرور على مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومناحل العسل لمتابعة سير العمل بها ومراجعة تراخيص مزاولة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة،

وتضمن التقرير أيضًا جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 14 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة، بإجمالي مساحة 15 قيراط بقرى المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 249 ألف و558 مزارعًا.

كما تمت الإشارة إلى حصر حركة توزيع الأسمدة من بداية الموسم الشتوي والتي بلغت 33 ألف و832 جوالًا تنوعت بين يوريا، ونترات)، ويجري حاليًا الاستعداد لصرف الأسمدة لمحاصيل الموسم الصيفي، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول، فيما تضمن التقرير استعراض جهود وأنشطة الإدارات الزراعية وأقسامها بجميع مراكز ومدن المحافظة.