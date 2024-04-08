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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمواجهة الجشع والغش.. حملات رقابية على تجار الأغذية بالقاهرة

حملات علي الاسواق
حملات علي الاسواق

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة السلع، وضبط الأسواق، مع قرب حلول عيد الفطر، وتكثيف حملات التصدي لمحتكري السلع الغذائية حتى يصل الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بمتابعة وفرة السلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.

 

وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

 

وفى هذا السياق، أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت من ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات تضمنت 4.5 طن  دقيق، و3 طن مكرونة ، وطن فيليه دجاج ، و 275 عبوة شاي، و 144 علبة تونة مفتتة، و90 علبة لانشون، و750 عبوة سمنة، و550 كجم ارز، و2 طن فول حصي و مجروش، و 2375 كجم حمص،  و770 كجم تمر، و400 لفة قمر الدين،  و75كجم عجوة، و500 كجم  زبيب، و2400 ريموت ريسيفر، و 12800حجر ريموت ، و500 ذراع كمبيوتر، و 600 لفة سلك دش و 200 كجم مشمش مجفف، و200 كجم  شيكولاتة، و 5 كرتونة زبدة بلدي ، و500 كجم زيت،  وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

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