طقس غير مستقر .. رياح وغيوم تضرب القليوبية | شاهد

تشهد محافظة القليوبية حالة من عدم إستقرار الأحوال الجوية ، حيث تعرضت المحافظة لرياح شديدة وغيوم دون اى سقوط للأمطار.
وأعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة واتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.
من ناحية اخرى تشهد الطريق السريعة والرئيسية بمحافظة القليوبية، سيولة مرورية حيث انتظمت الحالة المرورية على الطريق الزراعى السريع والطريق الدائرى.
وكثفت مرور القليوبية من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، لتسهيل وصول المواطنين.