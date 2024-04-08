طقس غير مستقر .. رياح وغيوم تضرب القليوبية | شاهد

تشهد محافظة القليوبية حالة من عدم إستقرار الأحوال الجوية ، حيث تعرضت المحافظة لرياح شديدة وغيوم دون اى سقوط للأمطار.



وأعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة واتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

من ناحية اخرى تشهد الطريق السريعة والرئيسية بمحافظة القليوبية، سيولة مرورية حيث انتظمت الحالة المرورية على الطريق الزراعى السريع والطريق الدائرى.

وكثفت مرور القليوبية من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، لتسهيل وصول المواطنين.

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