عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طقس غير مستقر .. رياح وغيوم تضرب القليوبية | شاهد

طقس القليوبية
طقس القليوبية

تشهد محافظة القليوبية حالة من عدم إستقرار الأحوال الجوية ، حيث تعرضت المحافظة لرياح شديدة وغيوم دون اى سقوط للأمطار.


وأعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة واتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.
من ناحية اخرى تشهد الطريق السريعة والرئيسية بمحافظة القليوبية، سيولة مرورية حيث انتظمت الحالة المرورية على الطريق الزراعى السريع والطريق الدائرى.
وكثفت مرور القليوبية من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، لتسهيل وصول المواطنين.

1111
1111
222
222
333
333
القليوبية محافظة القليوبية الاحوال الجوية سقوط الأمطار مرور القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

موضوعات متعلقة

410 ساحات ومساجد لأداء صلاة عيد الفطر في القليوبية.. تفاصيل

فتح باب الترشح لعمادة كلية الهندسة بجامعة بنها .. اعرف الشروط

تحرير 83 محضرا للمخابز ومصادرة 1.5 طن زيت مجهول في حملات بالقليوبية

محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد

محافظ القليوبية: إيقاف رئيس الوحدة بسرياقوس ومهندس بالإدارة الزراعية بالخانكة لتقصيرهم بالعمل

لزيادة الوعي الطلابي.. جامعة بنها تشارك بمسابقة "تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة"

جامعة بنها تطلق مسابقة "الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة"

لبحث سبل التعاون.. رئيس جامعة بنها يستقبل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

ترشيحاتنا

هآرتس: الجيش الإسرائيلي انسحب من خان يونس بدون تحقيق أهدافه

لهذه الأسباب.. علي جمعة: الزوج عليه إعلام زوجته بموعد عودته للبيت

بأمر القانون.. حبس وتغريم الموظفين حال ارتكابهم هذا الفعل

زيادة 60 ألف جنيه.. أوفر برايس جديد على أم جي 5 موديل 2024

ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

بشرى سارة قبل العيد.. انخفاض جديد في أسعار هذه السلع| إليك التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف مخاطر الحزن على الصحة

رد حاسم من الحكومة بشأن أسعار السلع التموينية الجديدة| الحقيقة والشائعات

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

فيديو

هربت من خاطفيها.. كشف غموض اختفاء باربي العراق داليا نعيم.. فيديوجراف

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ