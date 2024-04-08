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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطائرات الحربية والاستطلاع الإسرائيلي تحلق بكثافة في سماء قطاع غزة

صدى البلد

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلي تحلق بكثافة في سماء قطاع غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن أصوات الطائرات وطنينها في كل مكان برفح الفلسطينية، موضحا أن هذه الطائرات مزودة بأجهزة تشويش وانقطاع مستمر بسبب هذا التشويش، مشيرا إلى أنه في العادة تقوم الطائرات بالتحليق بشكل مستمر في أجواء القطاع ولكنها تحلق بكثافة وعلى علو منخفض خلال الساعات الماضية

وتابع أن هذا الأمر ينذر برصدها لأشياء في قطاع غزة أو القيام بمهمات استخبارية في جنوب قطاع غزة.

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