تفاصيل وأهداف زيارة الرئيس القبرصي للبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الرئيس القبرصي نيكوس خريستو دوليدس أجرى محادثات رسمية مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تناول خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس القبرصي أجرى لقاء موسع مع عدد من الوزراء حضره وزير الداخلية وقائد الجيش اللبناني والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام وقادة الأجهزة الأمنية في الدولة اللبنانية.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إلى أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو بحث أزمة اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، وأيضًا بحث أزمة الهجرة غير الشرعية التي تقرب من السواحل اللبنانية باتجاه عدد من الدول الأوروبية، وتحديدًا قبرص.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن بوادر هذه الزيارة كانت مداخلة من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، حيث قال إن هناك بوادر أزمة دبلوماسية مع قبرص بسبب الهجرة غير الشرعية من السواحل اللبنانية.