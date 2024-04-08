أهلا بالعيد.. هل يكون اليوم هو آخر شهر رمضان؟.. تفاصيل

أصبح سؤال متى عيد الفطر 2024 هو الشغل الشاغل لكثير من المصريين فيتساءل الجميع الآن عن هلال العيد الصغير 2024، وعن إذا ما سوف يكون اليوم هو آخر أيام شهر رمضان الكريم أم غدا هو المتمم.

هل يؤثر كسوف الشمس على رؤية هلال عيد الفطر

يُطرح بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي سؤال عن هل يؤثر كسوف الشمس على رؤية هلال شهر شوال الذي يحدد موعد انتهاء شهر رمضان فلكيًا، وبداية عيد الفطر المبارك.

موعد انتهاء شهر رمضان

وقال الدكتور طه راغب، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، (مرصد حلوان) إن المعهد سوف يقوم بـ استطلاع هلال عيد الفطر 2024 من داخل مرصد حلوان اليوم الاثنين، من خلال لجان المعهد المتواجدة خارج القاهرة.

العيد الصغير 2024

واوضح أن هلال شهر شوال لعام 1445 (العيد الصغير 2024)، إلى أن الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من شهر رمضان 1445، والموافق 8 أبريل 2024، وهو اليوم المخصص لرؤية الهلال.

البحوث الفلكية هلال عيد الفطر لن يولد

وأضاف أنه يُلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة، وفي غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10- 11 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين 2-20 دقيقة)".

غرة شهر شوال

واشار إلى أنه وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس والفضاء فإن يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 ميلادية هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية وتكون غرة شهر شوال 1445 هجرية، يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 ميلادية (عيد الفطر المبارك)".

موعد عيد الفطر المبارك

وصرح راغب، بأن استطلاع هلال عيد الفطر 2024، يأتي بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال 1445هـ، وإعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

دار الإفتاء هي المسئولة عن إعلان بداية عيد الفطر

وأضاف رئيس معهد الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أماكن استطلاع هلال عيد الفطر المبارك 2024 تكون بعيدة عن أضواء وإضاءة المدن، والرصد سوف يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التلسكوبات والعين المجردة.

وتضم كل لجنة أعضاء من المعهد القومي للبحوث الفلكية ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد، ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر شوال لتحديد مواعيد أول أيام عيد الفطر 2024 في مصر، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

موعد إجازة العيد

يبدأ عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، ليكون بذلك يوم الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان 2024، ووفقًا لحسابات معهد البحوث الفلكية فإن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة يكون في تمام الساعة 5:59 صباح يوم الأربعاء 10 أبريل.

إجازة العيد للقطاع الخاص

ويتم تحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للموظفين بالقطاع العام بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر كل عام قبل العيد بأيام، وبشأن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص فيصدر بها قرار من وزير العمل لتحديد موعدها، وعدد أيام الإجازة.

إجازة عيد الفطر 2024 المبارك تكون بدءًا من يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 وتستمر حتى يوم السبت 13 أبريل، على أن يستأنف الموظفون عملهم بدءًا من يوم الأحد 14 أبريل، لتكون بذلك إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين هي 4 أيام حتى الآن.

ويحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتضمن قانون العمل الجديد على باب كامل خاص بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:

إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.

يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.

يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.

ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.

وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.

وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.