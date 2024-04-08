القابضة للمياه : انتشار المعدات بالشوارع تحسبا لسقوط الأمطار

مع تحذيرات الأرصاد الجوية اعلنت شركة القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي انتشار المعدات بالميادين العامة والطرق الرئيسية تحسباً لسقوط أمطار.



تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة والصرف الصحي، من خلال غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، استعدادات شركات المياه بمختلف محافظات الجمهورية، والجهود المبذولة في التعامل مع مياه الأمطار.

وأكد رسلان استمرار حالة الطوارئ حتى الانتهاء من موجة الطقس التي تتعرض له البلاد نتيجة المنخفض الجوي وفقاً للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية والمتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية وغرف المتابعة بالمحافظات التي تعرضت لها خاصة بالمدن الساحلية.

أعلنت شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة التأهب، وانتشار المعدات منذ فجر اليوم، على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة، وذلك وفقاً لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن وجود فرص لسقوط أمطار على بعض المحافظات.

هذ وتمركزت أكثر من ٢٢٥ معدة من معدات شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالطرق الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير، للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.