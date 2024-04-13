قرن الشيطان.. قصص بشر ظهرت لهم قرون غريبة

انتشرت صور لرجل أزيل "قرن شيطان" بطول 4 بوصات من رأسه وأثارت حالة من الذهول على وسائل التواصل الاجتماعي.





عادت قصة شيام لال ياداف إلى الظهور على منصة X (تويتر سابقًا) هذا الأسبوع، مما أثار موجة من القصص المشابهة حول نمو زوائد غريبة في جميع أنحاء العالم.





وقال ياداف، البالغ من العمر 74 عامًا آنذاك، إن القرن الذي يشبه قرن وحيد القرن بدأ ينمو على فروة رأسه بعد أن اصطدم برأسه.





وكان حلاقه يساعده في "السيطرة عليه" عن طريق قصه، لذلك تجاهله ياداف حتى بدأ في التصلب والسمك، مما أدى إلى مقارنته ببطل القصص المصورة هيل بوي.





قال الأطباء إن الزائدة - التي تسمى القرن الدهني - مصنوعة من الكيراتين، وهي نفس المادة الموجودة في أظافر القدم والشعر البشري. في عام 2019، أزال الجراحون في الهند الزائدة من رأس ياداف باستخدام شفرة معقمة - تشبه مقص أظافر كبير.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.