انتقادات لاذعة والنيابة الكويتية تتدخل .. مسلسل بطولة ماجد المصري وأيتن عامر في ورطة

قررت وزارة الإعلام الكويتية إحالة 14 فنانًا وكاتبه للنيابة، شاركوا بعمل درامي يبث في إحدى المحطات الفضائية أساء للمجتمع الكويتي.

المسلسل الدرامي لرمضان 2024، الذي يحكي قصة تدور أحداثها في الكويت، إلى الواجهة مجددًا، حيث قالت إحدى الصحف المحلية، إن وزارة الإعلام والنيابة العامة دخلتا على خط الجدل الذي تسبب به.



قرر المجلس الوطني للثقافة والفنون عدم إجازة أي عمل مسرحي يضم في فريق عمله أحد الفنانين أو الكتّاب المشاركين بالعمل المسيء للكويت.

وتسببت تلك التطورات، في إلغاء العرض المسرحي "في زين الزمان" الذي شاركت فيه الفنانة هدى حسين وعددممن تمت إحالتهم للنيابة على خلفية المسلسل التلفزيوني.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: