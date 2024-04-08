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حالة واحدة نحتفل فيها بـ عيد الفطر 2024 غدا | فيديو

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن حقيقة موعد اول ايام عيد الفطر المبارك . 

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ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك…وعن موعد عيد الفطر فمن الناحية الفلكية, قال الدكتور طه راغب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقًا للحسابات الفلكية، فإن عدد أيام شهر رمضان ستكون 30 يومًا وعليه فإن موعد عيد الفطر المبارك هو يوم الأربعاء 10 أبريل.

وبالنسبة للرؤية الشرعية، أكد الدكتور راغب، علي أن قرار نهاية شهر رمضان والشهور العربية بشكل عام في يد مفتي الديار المصرية.

كما أن الدار تستعين بالحسابات الفلكية من أجل معرفة إحداثيات الهلال لعمل رؤية صحيحة لتتمكن منها التهم أي لا تختلف مع العلم والحساب الفلكي الموثوق فيه.

وتكون الرؤية عن طريق اللجان الشرعية وعددها 7 لجان، فى أماكن مختارة من هيئة المساحة ومعهد الفلك والأرصاد، ولا يشوبها أى معوقات.

وهناك أيضاً رؤية بصرية تعتمد عليها مع الأخذ بالحسابات الفلكية التى تحدد مكان وتوقيت نزول القمر.

أما عن الحالة التي يكون خلالها أول يوم للعيد الثلاثاء، إذا إعلنت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع هلال شهر شوال في يوم 29 رمضان، بعد غروب الشمس وتمت مشاهدة الهلال بالرؤية البصرية.

ومن خلال ذلك فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة رمضان 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الفطر 2023 في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه.

المعهد القومي للبحوث الفلكية كان قد أعلن أن أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الإربعاء 10 من أبريل الجاري.

وسيستمر شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، ويكون الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأول من شهر شوال هو يوم الأربعاء عيد الفطر.

أما مركز الفلك الدولي فأعلن عن استحالة رؤية هلال شهر شوال اليوم الاثنين، في جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

بينما أعلن مركز الفلك الدولي العالمي المتواجد فى دولة الإمارات العربية فى تغريدة رسمية له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن أول أيام عيد الفطر المبارك فى الوطن العربي سيكون العاشر من شهر أبريل الموافق الأربعاء وذلك باعتماد على رؤية الهلال.

وقال البيان: “إن الدول التى بدأت شهر رمضان الاثنين 11 مارس ستتحرى الهلال الاثنين 8 أبريل لكن رؤيته فى ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الإقتران بعد غروب الشمس”.

وهناك شروط يجب توافرها عند استطلاع شهر رمضان، الدكتورة صافيناز أحمد خالد الباحث بقسم بحوث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وضحت هذه الشروط.

وهي أن مكان الرؤية والرصد يجب أن يكون بعيدا عن العمران والإضاءة الصناعية، وأن يكون مكان الرصد مرتفع عن سطح البحر، وأن يكون الأفق الغربي لمكان الرصد مفتوح لا تعيقه مبان أو مرتفعات.

مريم كمال عيد الفطر المبارك موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

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